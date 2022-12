Het gewone volk SPREEKT

De Queen is nog warm en King Charles III nog niet gekroond maar daar was vanochtend dan deel 1 van het Netflix-tweeluik Harry & Meghan. Het is onduidelijk hoeveel het echtpaar voor deze docu betaald krijgt, maar heel weinig is het sowieso niet. In september 2020 sloot het echtpaar een deal met Netflix. The Guardian schrijft dat "The Sussexes were reported to have been in a bidding war with Disney+ and Apple TV+, with the couple seeking a deal worth about $100m (£81m) for a wide-ranging documentary. Whether they got a deal worth that sum – and how much of the money would be tied to the successful delivery of finished products – is unknown."

Enfin, de hoofdvraag is nog steeds als volgt: is Meghan nou gewoon omhooggevallen, verstikkende en splijtende vrouw, of is het Britse Koningshuis racistisch? Of is het allebei een beetje waar? En LOL om dit heuse BBC LIVEBLOG over de docu.

Ja dit geloven we dus wel steeds minder

"niet-witte lezers"

Heel benieuwd wat Piers ervan vindt!!

Presentatrice TalkTV