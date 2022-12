:

Niet alleen Netflix. De BBC heeft er helemaal een handje van. Geblondeerde neger in een boot vol Vikingen. Mary Queen of Scots, zoek de neger in een dorpsgemeenschap ergens rond 1580 in de middle of nowhere in Engeland. Wat als Zuid Afrika een mega epos over Shaka Zulu gaat verfilmen en een paar blanken eisen op hoge poten dat een van de stamhoofden gespeeld moet worden door een blanke want diversiteit ? Gaat dat gehonoreerd worden ? Denk het niet want geschiedvervalsing.