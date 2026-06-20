Zoooo dat ging effe snoeihard gisteren hè. Van nul naar honderd in een minuut of vijf. Net (niet) op tijd boven om de ramen dicht te rammen en daarna maar hopen dat het goed zou gaan. Donkere lucht, harde woei, HAGEL, natte pannen, pannen van het dak, bomen knak, de hele mikmak. Drama in Drenthe: daar kwam een 25-jarige vrouw om het leven toen een boom op een auto viel. In Midden-Nederland werd een NL-Alert verstuurd: uw DHL-pakketje komt vandaag wat later, snelwegen geblokkeerd, treinverkeer (uiteraard) verstoord, bomen op huizen, boom op feesttent - vooral in het noorden was het effe spoken. Daar had wel effe een Code Rood voor mogen komen, TOCH KNMI? Hieronder een paar mooie pics en speciale aandacht voor deze banger van Rick Bekker. Vandaag is het gewoon weer lekker - met 19:00 uur in het vooruitzicht is er sprake van CODE ORANJE.