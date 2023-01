Ze zeggen weleens dat de mensen genoeg hebben van experts. Maar dat is helemaal niet waar. De mensen hebben genoeg van de verkeerde experts. De juiste experts, daar kunnen de mensen geen genoeg van krijgen. Zo is er nu bij AT5 de duur bier expert. Dat is een expert op het gebied van bier, dat duur is. Deze expert signaleert niet alleen problemen ("het bier is duur"), maar draagt direct ook oplossingen aan ("stop met duur bier kopen"). Daar kunnen we wat mee in deze tijden. De duur bier expert van AT5 blijkt in bovenstaande video een beetje overgekwalificeerd, want hij heeft ook al verstand van dure sinas ("zou ik helemaal niet meer kopen"). Proost!

Dure sinas expert in actie