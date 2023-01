Niet helemaal today's online discourse, want het is vooral last week's online discourse. Maar we geven hier nu eenmaal ten diepste om te seksuele- en gender-oriëntatie van M&M's en FOX News. Vorige keer was het landverraad namelijk dat de sexy M&M (de groene) haar sexy laarzen had ingeruild voor on-sexy gympen. Maar nu is het veel erg: er is een paarse M&M geïntroduceerd ter bevordering van inclusiviteit.

We schrapen onze keel en lezen het pers-perkament van de producent voor: "For the first time in a decade, M&M’S®, proudly part of Mars, is expanding its iconic crew with the introduction of a new character and spokescandy – meet Purple. Designed to represent acceptance and inclusivity, our newest member is known for her earnest self-expression. Keen self-awareness, authenticity and confidence are the driving forces behind Purple’s charm and quirky nature. She joins the legendary cast of M&M’S characters, who recently were given a refresh with updated looks and more nuanced personalities back in January."

Zelfbewuste, authentieke en zelfverzekerde vrouwen? KLAAR MEE! Net als Tucker, na de breek!

Nick Adams (Alpha Male) is HELEMAAL klaar met WOKE M&M's (Nick is geen typetje)

Ach, Nick

En uiteraard ook de Tuck!