In today's online discourse, een hamvraag, al dan niet aan de vrouwen. Zou u Viktor Bout, die eigenlijk Yuri Orlov heet, doen? En we snappen wel dat hij de vrouwelijke gemoederen bezigt. Viktor is immers zo'n verpersoonlijking van wat moderne Russen - voor hun jammerlijke demasqué in Oekraïne - die unieke mystiek gaf. Dat ondoenlijk kalme, Slavisch-sociopathisch-sensuele. Vraag het uw vrouw maar als u te oorverdovend heteroseksueel bent zoiets als mede-man te (h)erkennen.

Andere voorbeelden genoeg in moderne Westerse tv ook trouwens hoor. Ivan Krupin in Homeland, Wladimir Maschkow in Behind Enemy Lines, Nicolai Itchenko in The Equalizer en toch ook heus wel een beetje Aleksandr Petrovsky in Sex & the City.

Enfin, morgen zondag. Spelen we dan wel weer heteroseksueeltje in de kerk. Maar vandaag is het zaterdag!

