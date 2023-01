Nou is er afgelopen dinsdag - ik meen in de avond - een soort topoverleg geweest van 7 of 8 bewindslieden, waaronder Rutte, Kaag, en Hoekstra, over hoe de 'instroom' beperkt kan worden. Eén klein maatregeltje, mbt de nareizigers - die wat langer zouden moeten wachten, alvorens ze toch hierheen mogen komen, dus uiteindelijk levert dat m.i. geen enkele beperking op - is alweer van tafel geveegd door de diverse rechters, en Eric vd Burg gaat er al vanuit dat ook de Raad van State hem in het ongelijk zal stellen.

Maar waarom vernemen we tot op heden helemaal niks van wat er op dinsdagavond besproken is? Vooraf werd al gezegd dat er bij dat overleg geen besluiten zouden worden genomen. Akkoord, maar er zou toch minstens meegedeeld moeten worden in welke richting ongeveer gedacht wordt.

Of zou die info nog komen? Morgen, of ergens volgende week?