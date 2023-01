Paul Cliteur (bekend van de universiteit Leiden, daar heeft u vast wel eens van gehoord) is een reptiel vermomd als emeritus hoogleraar. Als zodanig infiltreert hij tot in de allerhoogste regionen van FvD en Ongehoord Nederland (gesubsidieerde staatsomroep) alwaar hij vrijwel uitsluitend dingen zegt waar iedereen en z'n moeder standaard enorm woest over twittert, overal, altijd, allemaal. Maar, Paul Cliteur (127) geeft geen fuck want heeft 'toch geen winkel meer' en heeft het nooit meer worden uitgenodigd voor feestjes van vrienden voormalige vrienden vage kennissen er wel voor over om zorgeloos van alles en nog wat te kunnen zeggen in een vrij land met een vrije open democratie inclusief pluriform medialandschap. Wat dan weer ideaal is voor eigenlijk iedereen, al was het maar vanwege de slagregen aan gouden quotes die als manna uit de hemel komt zetten telkens als hij zijn mond opentrekt. Zoals:

"Het doel van de Europese Unie is om van nationale regeringen een soort uitvoeringsorganisaties te maken. Het is een project tegen de natiestaat en tegen de invloed van burgers op de koers van hun natiestaat"

"Zelfs bij min drie zetels blijf ik beschikbaar voor Forum voor Democratie"

"Het meest bijzondere aan het islamdebat in Nederland is dat het niet over de islam mag gaan"

"Met dat woord ‘reptielen’ verwijst Baudet naar mensen die koudbloedig zijn. Het is een wat dichterlijke typering over het temperament van een bepaalde klasse van machthebbers"

"Ik heb geen winkel meer en hoef niet bij elke uitspraak te denken of er geleerde collega’s zijn die er last van gaan krijgen"

"Wie heeft nu meer voor de emancipatie van moslims in Nederland gedaan, theedrinker Job Cohen of de provocateur Theo van Gogh? Dan kom ik toch uit op Theo van Gogh"

"Dat constante gescheld op populisme is potsierlijk. Wat is er in hemelsnaam tegen mensen die, aangezet door politieke tegenstand, de belangen van zichzelf en hun eigen groep verdedigen?"

"Als Ongehoord Nederland zou verdwijnen heb je niet alleen een omroep minder, wat misschien niet erg zou zijn, maar sluit je in feite zo’n twintig procent van de bevolking uit. En wordt de pluriformiteit van het bestel, waar ON juist een garantie voor biedt, een wassen neus"

"Het proza van de NPO Ombudsman Margo Smit kwalificeert ik als abacadabra, geschreven door iemand die nog geen zin in elkaar kan draaien"

"Die vrouw heeft gewoon hele slechte onderzoeksjournalistiek bedreven! Ze weet helemaal niks van de onderwerpen waarover ze schrijft"

"Heeft ooit iemand ooit beweerd dat democratie een efficiënte bedoening is?"

"Als je critici de mond snoert, zoals nu dreigt te geburen, zit je op een lijn met Poetin en Xi"