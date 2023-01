Weet u wat raar is? Een topic op GeenStijl.nl over mensen op twitter die het raar vinden dat iemand een tweet stuurt over dat het raar is dat mensen 'werk ze' zeggen tegen winkelpersoneel. Maar ja. We zijn er nou toch. Dus blijkbaar is de nieuwe scheidslijn in de samenleving het verschil tussen mensen, die 'werk ze' zeggen tegen winkelpersoneel, en mensen, die dat niet doen. Doet ons meteen denken aan Rob Wijnberg die zichzelf een hele peer vond omdat hij altijd aardig was tegen mensen in gele hesjes (nog voordat die het Wilhelmus gingen zingen op de Erasmusbrug, red.). De schrijfster van deze controversiële tweet zit inmiddels achter een twitterslotje, dus het is tijd voor een SIRE-campagne tegen de polarisatie tussen 'werk ze'-zeggers en 'werk ze'-raarvinders, anders gaat het helemaal naar de ratsmodee met dit kleine kikkerlandje. Trouwens, aan iedereen die dit topic op zijn of haar of het werk leest: WERK ZE! Maar wat vindt u? 'Werk ze' zeggers opknopen (niet letterlijk natuurlijk hè, alleen fysiek, red.)? Of niet?

Nederland, anno 2023