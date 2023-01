"Wees alert" heet het. Maar hoe kun je alert zijn als je niet weet waar je op moet letten? En wat moet meneer de conducteur (of heet dat vandaag de dag "beste conducteur"?) met de feiten waar hij/zij/hen kennis van heeft genomen? Moeten die feiten achtergehouden worden met als gevolg dat de beste reizigers niet in staat worden gesteld om alert te zijn? Ik bedoel, morgen zijn het misschien Boreale types, en mag dat dan ook niet worden gezegd? Een signalement is een signalement. Wat is daar ongepast aan?

Misschien had hij het volgende moeten zeggen: "Beste reizigers, past u vooral op voor zakkenrollers. We hebben er een paar gesignaleerd maar kunnen u helaas geen signalement geven in verband met de fatsoenscodes waaraan wij helaas gebonden zijn Wij raden u daarvoor in de plaats aan uw vooroordelen terzake niet uit de weg te gaan, aangezien wij dat in de huidige situatie een onverstandig besluit zouden vinden. Wij nemen aan voldoende duidelijk te zijn geweest en bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor de indirecte wijze waarop wij u van maximale informatie willen voorzien. Wij wensen u verder een prettige reis toe."