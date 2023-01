Opvallend berichtje op de voorpagijn van de kaasstolpfluisteraars van NRC: 'Toegenomen spanning' politiek en ambtenarij, topoverleg bij Rutte. Er is een brief, er is al langer gedoe, er is een opgestapte topambtenaar op het ministerie van vvd-minister Micky Adriaansens, en vanavond is er topoverleg (zal wel niks uitkomen, red.). De ambtenaren zijn boos omdat de samenwerking met de politiek volgens hen moet "zijn gericht op effectief beleid en niet enkel op politieke profilering". Daar hebben die ambtenaren natuurlijk helemaal gelijk in, want als er al een Mark Rutte-ideologie bestaat, dan is die ideologie toch wel dat alles enkel gericht is op politieke profilering, en niet op effectief beleid.

Laten we eens een voorbeeld noemen: ambtenaren die mondkapjes moeten regelen zouden beter een dagtaak kunnen hebben aan het regelen van mondkapjes, dan aan het knuffelen van iemand die weleens een tweetje stuurt dat Hugo de Jonge niet leuk vindt. Maar ja. Hugo de Jonge kreeg gewoon een nieuwe baan waar hij zich opnieuw de hele dag politiek loopt te profileren met vrolijke bouwhelmen en volstrekt onrealistische beloftes en mocht na alle onthullingen over politieke profilering die effectief beleid in de weg zat, gewoon blijven zitten. Ander voorbeeld: ambtenaren die zich aan een miljoenmiljard regeltjes moeten houden en hun hoogste baas die lachend wetten aan zijn laars lapt. Als het puntje bij paaltje komt is de oude bestuurscultuur springlevend, en de ambtenaren zijn het nu zat. Misschien wordt het tijd dat de burgers tijdens de verkiezingen de ambtenaren een handje gaan helpen. Dan krijgen we eindelijk andere partijen aan de macht, die wars zijn van politieke profil... oh wacht Caroline van der Plas komt net met een trekker het Torentje binnenrijden!