Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) wilde dat de Eerste Kamer zou terugkeren van het Kerstreces om zijn coronawet met spoed te behandelen. Want anders zou de bewindsman naar eigen zeggen geen reisrestricties voor reizigers uit China kunnen instellen. Onzin, vond de senaat unaniem. Ook zonder die wet kan een negatieve coronatest worden geëist van tot Chinareiziger gemaakten. En zo geschiedde.

Die commissievergadering waar de senaat zich uitsprak werd vrijdag via Zoom gevoerd. Wat een genot is om te zien. VVD-senator professor Jan Keunen zit in een koffietent, andere bezoekers zijn op de achtergrond scherp in beeld waardoor de liberale senator ongetwijfeld een of meerdere privacyregels overtreedt. Professor Maarten Verkerk (ChristenUnie) moet zo hard gapen dat zijn amandelen zichtbaar zijn. SGP-fractievoorzitter Peter Schalk doet mee aan de vergadering vanaf de bijrijdersstoel van zijn auto op een parkeerplaats. Naarmate de bijeenkomst vordert gaat hij de weg weer op (rijdt zijn vrouw?). Professor Peter Nicolaï (oud-advocaat van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn) van de Partij voor de Dieren neemt deel aan de vergadering vanuit een chalet gehuld in skipak. Alleen Forum voor Democratie en de OSF schitteren door afwezigheid.

Als u een uurtje overheeft moet u die vergadering maar even terugkijken. Met name het laatste gedeelte is interessant, ik heb het voor u geknipt hieronder. Want als alles in kannen en kruiken lijkt, doet commissievoorzitter Margreet de Boer (GroenLinks) een voorstel om de datum waarop de wet behandeld wordt alsnog naar voren te halen. Klaarblijkelijk om de minister enigszins tegemoet te komen.

De hele coalitie blijkt vervolgens voor, als een duveltje uit een doosje verschijnt PvdA-fractievoorzitter Mei Li Vos in beeld die ook haar steun uitspreekt voor het voorstel. PVV’er Alexander van Hattem is de eerste die doorheeft wat er aan de hand is. Het is een opzetje want het datumvoorstel stond niet op de agenda: “Dit wordt er even tussendoor gefietst”. Ook de rest van de oppositie is onaangenaam verrast. De Boer keert op haar schreden terug. Peter Nicolaï heeft het laatste woord en constateert dat het ‘een gênante vertoning is’.

En gelijk heeft hij. Aan de ene kant spreekt de chambre de reflection zich unaniem uit tegen het voorstel van Kuipers om zijn wet er doorheen te jassen omdat dat de zorgvuldigheid niet ten goede zal komen. Maar vervolgens proberen coalitie en GroenLinks/PvdA alsnog de wetsbehandeling in een stroomversnelling te krijgen. Gênant, goed dat het op video staat.

De Provinciale Statenverkiezingen komen geen dag te laat.