"Het is mijn ervaring, onder andere in de politiek, dat veel van wat er misgaat, gaat mis onder leiding van witte mannen.

En nou was mijn vraag: hoe vreemd zou het zijn als ik zou voorstellen, per motie wellicht, om alle witte mannen op basis van de geleefde ervaringen hier in de Kamer maar ook in het land te vervangen door mensen waar we die ervaring niet mee hebben."

Ja dat is vreemd.

En of dat racisme is.

Volgens Sylvana is de huidskleur en gender verantwoordelijk voor wat er mis gaat, niet de opvattingen.