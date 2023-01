Dat kunnen we in Nederland ook: als er 74 stemmen voor zijn en 74 stemmen tegen, dan geven we de 2 twijfelende (of de trein gemist hebbende) Kamerleden de schuld, NIET de 74 die een voorstel ingediend hebben waar geen meerderheid voor is, en dus gewoon niet zo'n goed idee is.

Een voorstel waar een meerderheid van 51% voorstander van is is bijna net zo'n slecht voorstel al iets waar 51% tegen is. Wat mij betreft mag de 2/3 meerderheid regel wel voor alle beslissingen gelden.

Het CBS zou hier eens onderzoek naar moeten doen. Als je naar de afgelopen 20 jaar kijkt en de beslissingen met een krappe meerderheid vergelijkt met de beslissingen met een ruime meerderheid, dan zijn de beslissingen met ruime meerderheid achteraf nog steeds de goede beslissingen. Van de beslissingen met een krappe meerderheid durf ik wel te stellen dat het grootste deel daarvan niet het beoogde effect heeft gehad, dus waarom zouden we die beslissingen in een democratie tolereren?

Nu we dan toch verkiezingsprogramma's aan het schrijven zijn: voor veel meer belangrijke beslissingen zou een goedkeur door een volgende regering noodzakelijk moeten zijn, waaronder wijzigingen groter dan 1% in de jaarlijkse begroting, waaronder belastingen.