Ik mag toch hopen dat deze foto niet in Nederland is gemaakt, maar in een of andere islamitische heilstaat?

Ik ben nog steeds voorstander van een totaalverbod in Nederland op zg 'gezichtsbedekkende kleding' in de openbare ruimte. We hebben nu ca 4 jaar een 'gedeeltelijk boerkaverbod', dwz het is verboden in het OV, en gebouwen met een publieke functie, zoals ziekenhuizen, scholen, etc. Maar dat moet uitgebreid worden naar een totaal verbod.

Tegenstanders van zo'n verbod schermen dan altijd met de 'keuzevrijheid' die hier in Nederland geldt, of zou moeten gelden mbt wat een vrouw aantrekt. Maar 'gezichtsbedekkende kleding' is m.i. een zg 'misnomer' (een foutieve term). Een boerka en een nikaab is geen 'kleding', maar een 'masker', waarmee iemand haar gezicht onherkenbaar/onzichtbaar maakt. Dat gaat werkelijk tegen alle door iedereen geaccepteerde Nederlandse/westerse normen en waarden van vrijheid en openheid in.

Totaal verbieden dus. En lieden die daar niet mee kunnen leven, verhuizen maar naar een islamitische heilstaat waar eea wel usance is.