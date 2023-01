: zeker niet waar. Garmisch-Partenkirchen (Duitsland), St Johann, Kitzbuhel (Oostenrijk) en Megeve (Frankrijk) zijn niet bepaald goedkoop en liggen laag. Sterker nog Megeve is volgens mij het Lech van Frankrijk. Daarbij komt dat juist veel hoge gebieden in Frankrijk relatief goedkoop zijn en veel worden gebruikt voor budgetreizen. De enige correlatie die ik kan leggen is met het aantal kilometers en het natuurschoon. Grote gebieden zijn vaak duurder. Mensen betalen daarnaast voor de omgeving en die lage gebieden zijn meestal mooier. Ik ski ook liever tussen de bomen dan op die snelwegen boven de boomgrens in Frankrijk. Uitzondering zijn dorpjes als Zermatt of St Moritz. Die liggen hoog en zijn mooi. Met name Frankrijk kent veel kunstmatige dorpen op grote hoogte die echt niet te doen zijn. En last but not least, veel van die lage gebieden in Oostenrijk zijn echte sneeuwcatchers: daar valt gewoon het meeste. bijv. Damuls, Warth-Schrocken, St Johan in Tirol, Tauplitz of Hochkar. Niet hoog, wel veel sneeuw in het seizoen.