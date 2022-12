De groothandelsprijzen voor gas zijn gedaald naar € 76 per MWh. Een daling van 75% ten opzichte van de paniekprijzen van augustus. Helaas zien we uw gasprijs nog niet kelderen. We zijn terug op een niveau dat we voor het eerst zagen op 27 september 2021, we zijn nog lang niet terug op het oude niveau. De groothandelsprijzen zijn vier keer zo hoog als vroeger, energiebelasting blijft stijgen.

Je ziet in deze prijsgrafiek de eerste effecten van het afknijpbeleid vanuit het Kremlin; de voorraden in Europa werden niet aangezuiverd in de aanloop naar de inval op Oekraïne. Tijdens 2018, 2019 en 2020 kostte een MWh gas nog gemiddeld € 20. Toen Poetin de gaskraan langzaam dichtdraaide, daalden onze strategische voorraden en stegen de prijzen. Trump had ons nog gewaarschuwd.

Nederland betaalt het meeste voor elektrische energie in Europa, iets dat morgen verergerd wordt door verdubbelde energiebelasting en deels wegbezuinigede vermindering energiebelasting. Dure milieuvervuilende biomassa, subsidiemolens en zonnepanelen die op het verkeerde moment leveren maakt een groen fiasco. Een gebrek aan veilige, schone en goedkope kernenergie is een dure fout.

Feuerwehr Braunschweig zag dat het slecht was

Toen Diederik Samson nog bij Greenpeace regelmatig werd aangehouden, infiltreerde hij als student bij de Technische Universiteit Delft om alle geheimen van kernenergie te leren. Hij vond geen vuile was, maar op een eerlijk geluid vanuit Diederik, de PvdA of Greenpeace over onafhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstof, koolstofdioxide uitstootreductie en risico's reduceren wacht ik nog.

Het Nederlandse strategische kabinetsbeleid was gebaseerd op wereldvrede en vrijhandel. Het dreef op idealen en we zien nu bij de eerste schermutselingen in een ver land dat onze burgers en bedrijven niet meer rondkomen. Bewindspersonen zijn een beetje vergeten dat de VOC & WIC niet alleen handel dreven en investeerden, maar ook forten bouwden en oorlog voerden.

De oorlog in Oekraïne wordt buitengewoon efficiënt gevoerd. De Verenigde Staten heeft 5,6% van haar militaire budget uitgegeven aan de destructie van het halve Rode Leger. Het tweede leger ter wereld is al haar betere manschappen, materieel en munitie kwijt, de NAVO moet nog verschijnen. Elke Russische raket op Oekraïne is er eentje die nooit op ons zal vallen. Ons land wordt veiliger.

Het is ook beter voor Amerikaanse manschappen en milieu om deze overjarige munitie niet meer in “burn pits” af te danken, maar in Oekraïne af te vuren. Deze weggeefactie geeft een besparing op afvoerkosten. De graanschuur van de wereld wordt een chemische stortplaats, een begraafplaats voor gehersenspoelde jonge Russen en de laatste rustplaats van het ego van Vladimir Poetin.

Zijn oligarchen zijn niet bang hun bootje, bedrijven of bezit kwijt te raken. Ze zijn alleen maar bang voor het Sudden Russian Death Syndrome. Ze zijn banger voor een open raam, dan voor een lege bankrekening. Een handelsboycot werkt alleen tegen zakenlui, niet tegen Poetins persoonlijke KGB, de maffia of psychopaten. Rusland mag economisch instorten, toch vechten ze zich liever dood.

Het enige wat werkt tegen een machtspoliticus is deze zinsnede van Trump: My red button is bigger, stronger than yours and mine works. De oranje clown is misschien een slechte verliezer, een landverrader en een oplichter, hij is geen zombie die ondanks aanwijzingen van beveiliging de weg in zijn eigen tuin niet meer kan vinden. Biden was ooit een goede man, maar hij is niet meer bij de tijd.

De oorlog in Oekraïne gaat in 2023 met de Amerikaanse midterms een nieuw tijdperk in. De grootste democratie ter wereld wordt onbestuurbaar omdat Democraten en Republikeinen geobsedeerd zijn in elkaars vernietiging. Europa heeft niet genoeg munitie of materieel om Kiev te steunen. Het lukt niet geld om te zetten in macht. Rusland mist getrainde manschappen en spullen om door te gaan.

Dit soort politieke instabiliteit is voor dictators een teken van zwakte en een reden om buurlanden binnen te vallen. Poetin is all-in gegaan met deze oorlog, hij moet doorvechten om aan de macht te blijven. Een langdurige patstelling verbergt zijn zwakke gezondheid. De slag om Bakhmut deed denken aan de Eerste Wereldoorlog. Golf na golf jonge mannen werd afgeschoten als zombies.

Onze prijzen zullen pas dalen als gasleveringen terugkeren. Poetin is nu 23 jaar aan de macht, Erdogan 20 jaar, familie Assad een halve eeuw, en de Kim-dynastie driekwart eeuw. Wachten op vrede is een hobby die generaties zal duren. Je krijgt bevolkingen die afgesneden van internet een wereldbeeld ontwikkelen dat lastig te ontmantelen is. Het blijven volgzame, nuttige idioten.

De directe en indirecte kosten van oorlog, worden bij de val van zo'n dictatuur alleen maar overtroffen door de kosten van een nieuwe stroom asielzoekers, de herbouw van diverse landen en de zorg voor veteranen. Na de val van Poetin komt de echte rekening pas. Nu vechten Russische soldaten voor een wasmachine, wacht maar totdat ze leren wat hier echt te halen valt.

Ons kabinet zou de levering van voldoende voedsel, energie en woningen moeten verzorgen, zoals ze in onze grondwet en vele internationale verdragen beloofd hebben. Alleen dan blijft het betaalbaar. De tijd dat alles voor een redelijke prijs met verzonnen geld te koop is, is voorbij. Ondanks alle goede voornemens blijven oorlog, klimaatverandering en honger op deze planeet een gegeven.

Het wordt tijd om zelfstandig en zelfvoorzienend te worden...