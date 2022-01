:

Kijk!

De Vlad is inderdaad een dictator en hij is bang voor zijn eigen volk. Toch is het niet zo dat alleen deze man voor gedoe zorgt. Je moet het echt even groot zien en niet op niveau Nederlands studentencafe en “wat eerlijk is”.

Er zijn nu eenmaal machtige staten en allianties. Alle grote landen hebben in elke periode met argwaan gekeken wanneer de macht bedreigd werd. Neem eens een globe ipv een (westers georiënteerde) atlas, dan zie je hoe de Russen altijd zich ingesloten hebben gevoeld. De NAVO is vervolgens ook opgeschoven richting Rusland. Strikt genomen kan je zeggen dat ieder volk zelf mag beschikken hoe ze geregeerd worden en bij welke alliantie ze behoren. De realiteit leert dat het niet handig is machtige landen in de wielen te rijden.

Zou de VS bv communistische regimes in de “achtertuin” hebben geaccepteerd? Stel dat de USSR op Cuba raketten had willen plaatsen (maakt Cuba toch zelf uit?), of als Nicaragua bedenkt dat een socialistisch regime super tof is. Of Venezuela, Bolivia?

Stel dat Catalonië onafhankelijk zou willen zijn van Spanje, of Baskenland dat ook zou willen. Mag dat dan? Zelfbeschikking toch.

Je meet met dubbele maten. Op zich gun ik Oekraïne haar recht zelf te kiezen, maar het kan voor iedereen wijs zijn om de NAVO wat op afstand te houden. Geen reden voor Rusland om agressie te tonen en dat is fijn voor Russen, Oekraïners en EU/NAVO.

Vergelijk het maar bij met onze flinke houding bij opstanden in die door jou genoemde ring van bezette landen. Opstanden in Hongarije, Tsjechoslowakije, Polen, Oost Duitsland, zijn nooit gesteund door de NAVO en dat had puur te maken met een afweging wat het aan enorme ellende en doden zal kosten.

Overigen beste Beste-Landgenoten, die ring van bezette landen waar je mee schermt; die zijn gewoon toegewezen aan de USSR tijdens de conferentie van Jalta, en dat is niet sjiek, maar is door de wereld als voldongen feit aangenomen.

Helaas is de wereld geen eerlijke organisatie en daarmee omgaan is voor gewone burgers prettiger dan de opgeblazen pretenties van politici.

En godwin Munchen in 3,2,1……..