Als dat bestel op eigen smalle denkbeelden een omroep dwarsboomt en wegjorist is dat fascisme, textbook zelfs. Zie ook mijn tegeltje onder John McClane hieronder/boven.

Het was u misschien niet zo opgevallen maar er is een vrij groot deel van Nederland stemt op een zekere partij die net zelfs even groter was dan de VVD. Die stemmers vinden ON! waarschijnlijk een verademing vergeleken met Mattje de Autocuekoning. Wie of wat denkt zich eigenlijk het recht toe te mogen eigenen om die OFF! te zetten? Niemand. Ze zijn er, mensen willen het, voldoende leden voor het bestel dus gaan met die kromme banaan.

Die NPO had nooit mogen bestaan, het is een kartel van gevestigde machten die geen nieuwkomers dulden, geen ongewenste geluiden want dat willen wij o zo fatsoenlijke mensen niet, dan gaan wij o zo fatsoenlijke mensen over tot boetes uitdelen, onwettig verklaren en uiteindelijk afvoeren via de zijdeur... Fascisme, zoek de term anders nog eens op.