Ontluisterd stuk in De Telegraaf. Er is in het stadhuis van Amsterdam geen cappuccino havermelk te vinden. Wat moeten al die arme bestuurders van GroenLinks en de Partij van de Dieren dan drinken als ze zich melden bij hun onderdanen van de koffiebar? Die staan 's ochtends op met een heerlijke vegan acai bowl en om dat te vergezellen is er géén koffie met havermelk??? Ziet u Rutger Groot Wassink al nippen aan een koffie met NORMALE melk? Of hoe ze dat in Amsterdam noemen: KOEMELK? Van koeien? Uit de uiers van koeien? Een orgaan van vierpotige zoogdieren? Een orgaan met melkklieren? Vergelijkbaar met borsten bij primaten? Melk Van koeien? Koeien die de hele dag in hun eigen schijt liggen te rollen en dan wat melk in een emmertje sproeien en dat is dan: DRINKBAAR???? Koeien? VAN BOEREN?????? DIE BOEREN MET DIE TREKKERS?????????? DIE VAN HET MALIEVELD? MET KLOMPEN? VAN DIE MANNEN DIE PLAT PRATEN? DIE HOUDEN KOEIEN? DIE MELK GEVEN? EN DAT GAAT IN DE KOFFIE? IN TEGENSTELLING TOT HAVERMELK? EN DAT IS NIET VERKRIJGBAAR OP HET STADHUIS VAN AMSTERDAM? EN DUS MOETEN ZE MAAR KOEMELK DRINKEN? VAN DAT WITTE SPUL? ER IS GEEN HAVERMELK???? GEEEEEN HAVERMELKKKKK? Dus De Telegraaf haalde het dapperste stiertje uit de wei (Marijn Schrijver) om daar eens even een puntig stuk uit te melken, wat denken ze wel niet daar in dat stadhuis! "In 2024 krijgt ook de Stopera de 'havercappu'." En ze leefden nog lang en gelukkig.