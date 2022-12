Welkom welkom welkom in het GeenStijl SportCafé, alwaar u werkontwijkend gedrag mag vertonen door lekker de televisie aan te kegelen, of middels shift-command-n (u kent dit wel van porno) een incognitoblad te openen voor een streampje op de achtergrond. Lekker meekwekken in de comments, een soort Top 2000-café, maar dan zonder 1312 x Queen. Nu LIVE op de publieke omroep hebben we de hele dag schaatsen, met het NK Sprint voor vrouwen (met Jutta Leerdam), het NK Allround voor vrouwen (met Joy Beune), de sprinttombola voor de mannetjes en het allrounden voor mannen (Patrick Roest gaat winnen). Voorts is er DARTS in Londen met in de middagsessie de Belgische gigant Van den Bergh tegen de Poolse underdog Ratajski, de hooggeplaatste Aspinall tegen supertalent Rock en outsider Clayton tegen Dolan, alias 'The History Maker' (hij heeft nog nooit iets gewonnen). En alsof dat nog niet genoeg geweld is gaan De Grote Drie dadelijk van start voor een uur veldrijden in Zolder: een nieuwe titanenstrijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom bloody bastard Pidcock. Kijk, uw kerstdiner was gisteren ook een soort topsport, nu mogen deze krabbelaars het uitzoeken! Uitbuikennnn!

UPDATE - Antoinette de Jong sloopt concurrentie op 500m allround (v)

UPDATE - Patrick Roest sloopt concurrentie op 500m allround (m)

UPDATE - Alvarado wint vrouwencross Zolder

UPDATE - Van den Bergh verslaat Ratajski

UPDATE - Groenewoud wint 3000m allround (v)

UPDATE - WOUT VAN AERT WINT CROSS (MvdP schiet bij eindsprint uit pedaal en wordt 2)

UPDATE - In ander sportnieuws: Daley Blind per direct weg bij Ajax

UPDATE - Rock wint van Aspinall

