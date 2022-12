De Rabobank bewees al een eeuwigheid geleden dat zingende medewerkers op video vastleggen een slecht idee is, maar blijkbaar leerde niemand daarvan, wat wel weer typerend is voor de bankensector. Deze keer is het knab (dat is bank, maar dan andersom geschreven, dan weet u het niveau van de marketingafdeling) die het niet kan laten. Die een zo'n extraverte egotripper in de gelederen heeft die zichzelf graag in ieder mogelijke spotlight wurmt en te weinig weerwoord krijgt van zijn collega's, waardoor voor u het weet het halve kantoor verplichte dansjes staat uit te voeren voor de camera en het net te duidelijk is wie er eigenlijk tegen zijn zin in staat en wie net iets te veel behoefte heeft aan externe validatie (ja jij, honddragende spagaatdame). Alsof de klanten daadwerkelijk zitten te wachten op dit mislukte vrijmibo-idee en dan meteen vergeten dat dit dezelfde bank was die dit jaar weigerde de spaarrente omhoog te gooien vanwege "het lage rendement op onze beleggingen en door de kosten die we als bank maken". Waarvan we nu basis van dit filmpje moeten concluderen dat de kosten hoog zijn omdat het personeel te druk is met het opnemen van tenenkrommende videoaids en de beleggingen slecht gaan omdat ze inzetten op trends uit 2013 en weigeren met de tijd mee te gaan. Stuur alstublieft volgend jaar weer gewoon een kaart.