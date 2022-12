Iedereen is een slachtoffer en vandaag bewijst Peter Boogaard (53) dat door het AD vol te janken met zijn verhaal over zijn dochter die hij niet kent. Nou ja, hij denkt dat het een dochter is, maar het kan ook een zoon zijn. Het kan ook dat er helemaal geen kind is. Dit nageslacht verwekte hij namelijk dertig jaar geleden al. U weet wel hoe dat gaat: u bent begin twintig, u spuit best veel heroïne in uw poot en steelt alles wat los en vast zit en bent een echte aanwinst voor de maatschappij. En dan is er een tienermeisje (17, misschien 18) dat begeleid woont en dat verliefd op u is en daar propt u dan een week lang uw puddingbuks in als haar begeleiders niet opletten. Daarna gaat u natuurlijk pleite en laat u nooit meer wat van u horen. Ook niet als u hoort dat ze zwanger is. Zo gaat dat nou eenmaal. Druk, druk, drugs, soms een gevangenis en voor u het weet is het dertig jaar later. Dan bent u twee gefaalde huwelijken verder en vraagt u zich plots af hoe het zou zijn met die inmiddels 30-jarige dochter, u denkt steeds aan een dochter, die u al haar leven lang negeert. Gelukkig is daar het AD dat uw dieptrieste levensverhaal zonder problemen omtovert in een kerstverhaal, waarbij u het slachtoffer bent die nooit uw dochter, u denkt dat het een dochter is, heeft leren kennen. Oh, wat bent u zielig dat u haar nooit ontmoette, kon vasthouden of weet wat er van haar geworden is, omdat u haar toch al kwetsbare moeder misbruikte voor uw eigen genot en daarna aan haar lot overliet. Wat bent u de gemartelde messias in dit kerstverhaal. Het lijkt ons een kwestie van tijd voordat de EO en Omroep Max dit drama omtoveren in een jaarlijkse liveshow à la The Passion waarin Douwe Bob de rol van Peter op zich neemt en Famke Louise de kortstondig volgepompte liefde speelt. Wat een terugkerende tranentrekker wordt dat! Sterkte aan alle betrokkenen deze Kerst, maar onze gedachten gaan vooral uit naar Peter, want dat is duidelijk het echte slachtoffer hier.