Komt hier in de buurt geregeld voor.

Werkwijze:

vaak een bankmedewerker aan de telefoon die het slachtoffer overtuigt dat er een probleem is met de bank.

Lijkt het wat te worden dan komt deze meneer aan de deur. Ze letten goed op of er geen popo in burger ergens rondhangt of de knokploeg van Harry en Henk.

Hij gaat dan weg met pincode en pas van het oudere slachtoffer dat aan de lijn gehouden wordt. Mogelijk doet hij iets op de computer om het 'virus' te verwijderen. In werkelijkheid verhoogt hij de betaallimiet.

Vervolgens pinnen, winkel in, afrekenen voor een tientje. 2 min later weer winkel in, weer afrekenen voor een tientje. En dan weer pinnen aan de muur. Hierdoor blokkeert de bank het niet automatisch.

Ziet u in een winkel iemand die zo snel in en uit gaat en dat ook bij de buren doet? Reken maar dat hij een groot bedrag gaat pinnen, van iemands anders AOW.