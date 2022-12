Opvallend vandaag:

De meeste linkse en liberale media soppend over de excuses met de verwachting dat er wel meer uit gaat komen.

Nederland samen met Oostenrijk tegen het energie plafond in de EU. Want dat zou marktverstorend werken. Echt, die ordo-liberale ideologie zit tot in onze haarvaten.

Joop neemt de uitkomst van het flut onderzoekje over als zouden we allemaal schathemeltje rijk zijn in Nederland. Dit geeft gewoon aan dat ze niets meer hebben met sociaal economische onderwerpen en schijt hebben aan mensen die het niet meer redden financieel. So much voor wat eens links was. Gooi er nog wat discriminatie en gender issues in.

Je kan beter met een hardcore VVDer van doen hebben dan met die luitjes.

Ondanks alle corruptie schandalen blijven de EU apologeten vol houden dat de EU het beste is wat ons is overkomen. Dat vonden de communisten ook van de Sovjet Unie.

