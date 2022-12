Hart onder de riem van de aanstaande aanvullingen op die 100.000+ Russische doden en gewonden (waarvan per 16 december 10.229 doden bevestigd, al waren het er eind september waarschijnlijk al rond de 19.546). En we snappen het wel, dat appel op de Russische opofferingsgezindheid die vooral tijdens WO2 het tij keerde. Maar dat was een defensieve oorlog op eigen terrein met uitstekende eigen propaganda en voordat WOKE een probleem maakte van het subiet afschieten van deserteurs. Nu is het een aanvalsoorlog tegen een NAVO-proxyleger, is de eigen propaganda zo slecht dat Russen vooral willen sterven om daar maar vanaf te zijn en mag alleen Wagner nog hun eigen deserteurs dood hameren.

Onderstaand twee screenshots van het meest gênante moment trouwens. Vraag het bijvoorbeeld nog eens aan deze, deze, deze, en deze gemobiliseerde makkers.

Gênant, gestoord en bovenal onwaar

Als dit je propaganda is kun je alleen maar verliezen.

En wat zijn de moeder verheugd

Die traditie is er wel, maar deze oorlog is anders en iedereen weet dat

"This is what has always set our people apart. A thousand years of sacrifice in our veins. And every generation must know its own suffering."

Ook Girkin weet dat het voorbij is