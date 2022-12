Als je zoveel geld tegen een videoproductie aan gooit en dit het resultaat is, dan hoor je ook gewoon te verliezen. Bovenstaand Russische 'volkszanger' Denis Maidanov met een nieuw lied over Ruslands nieuwe RS-28 Sarmat super-heavy intercontinental ballistic missile (wiki, foto's). En met 'nieuwe' bedoelen we trouwens zo nieuw dat de raket zeer waarschijnlijk nog helemaal niet in dienst is: de eerste testvlucht was 20 april j.l. en de serie-productie van 46 raketten begon naar verluidt pas rond 20 november.

Maar laat dingen te vroeg en ondraaglijk kitsch vieren maar aan Rusland over. Maidanov zingt meermaals dat de Sarmats op Washington gericht staat. En dat is natuurlijk dezelfde infantiele branie die we horen sinds Rusland begon te verliezen.

De hele videoclip - helaas zonder ondertiteling maar u snapt de strekking

Zo extreem debiel allemaal

