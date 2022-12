Het lijkt wel dat niet Peter R. de Vries, maar Tahmina Akefi is neergeknald daar in die Lange Leidsedwarsstraat. Peterrrr is al anderhalf jaar dood en nog steeds sprint Tahmina Akefi bij iedere gelegenheid naar de media om te laten weten dat ze nog aan z'n tiet hangt. Dan zit ze weer hier, dan zit ze weer daar, dan staat ze weer precies voor de lens van de fotograaf, dan staat ze weer met een interview in zus, dan staat ze weer met een interview in zo, dan komt er weer een boek uit, dan wordt er gesproken over een musical, dan mag ze de Linda weer volbeppen, dan plaatst ze weer een of andere cryptische Instagrampost en nu staat ze weer in de Vrouw van De Telegraaf. Een treffend titeltje voor wat Tahmina Akefi graag zou willen zijn. De vrouw van.