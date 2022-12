De profeet werd bespot en heel Nederland riep en liep na de afgrijselijke moorden op die redactie met borden: "Je suis Charlie". Nederland stond bijna unaniem op de achterste benen.

Bij gewoon 2 Marokkanen op een scooter, een nieuwe scherpe interpretatie van vlag en een infantiele - in aantal doden baggatalliserende - FIFA bestuurder in een cartoon zwaait ineens weer die helft van de Nederlanders weer helemaal om dat een cartoon, jawel gewoon een spotprent, ineens niet kan? Uiterst merkwaardig.

Alsof je wordt teruggeworpen in de tijd dat er felle discussie ontstond of de spotprent van "Koning Gorilla" van koning Willem III wel of niet door de beugel kon en of het lied wel mocht van oud-politieman Piet de Ruijter:

"D’r was eens een koning Gorilla genaamd

Een prachtexemplaar van een koning

Hij was om zijn zuipen en vloeken befaamd

Hij had zich nog nooit om z’n ondeugd geschaamd

En vreesde voor straf noch onttroning

Dat monster verkoos zich een Duitse prinses

Beroemd door talenten en gaven

Als eega, maar hij sloeg haar meer met de fles

Dan zich aan haar deugden te laven

Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat

Zocht hij in bordelen verstrooiing

O, wat een pracht van een koning was dat

O, wat een pracht van een koning’

Wanneer er destijds zelfs de spot cabaratesk kon worden gedreven met een koning als Gorilla, waarom dan hedentendage niet met een paar Marokkanen en een FIFA-bestuurder?