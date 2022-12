Korte samenvatting voor de mensen die het niet hebben kunnen zien.

Laurens Sloot begon.

Presentatie wel oke, maar te snel. Opvallende punten:

EU is goed, UK is slecht.

Echter, puntje bij paaltje is het verschil tussen de EU en UK maar 4 of 5%.

Prof. Lex Hoogduin was de tweede spreker.

Betere presentatie langzamer dus beter te volgen, wel hakkelender.

(Kreeg ook meer applaus.)

Opvallende punten

De ECB heeft twee instrumenten:

- de rente verhogen of verlagen.

- het opkopen staatsobligaties.

Luchtbel eurozone:

- grote staatsschulden, zelfs Frankrijk.

- staatsleningen c.q. staatsuitgaven worden via de EU gedaan, zodat eigen begroting schoon blijft.

- het maakt de euro(zone) kwetsbaar.

- de eurozone komt zwakke landen tegemoet, ipv dat de zwakke landen zich richten naar de sterke.

- klimaat en energie grote kostenposten.

- te hoge inflatie tegelijk met te lage rente

- zwakke economieën

- voor zwakke landen geen prikkels om staatsschulden te verminderen.

- EU sluipt richting 1 grote begrotingsunie: 25 miljard per jaar nodig in de pot. NL zal nog meer moeten gaan inleggen. Met de zwakke landen opgeteld zal voor zo'n EU-pot 35 miljard per jaar nodig zijn.

- financiële situatie bevolking (koopkracht en pensioenen) wordt uitgehold.

- het MKB wordt zwakker.

Oplossing voor de euro:

- staatsschulden terugbrengen naar max 0,5 % per jaar.

- schrappen 1/20 regeling overheidsschulden.

Oplossing voor NL:

- niet meedoen aan nieuwe fondsen.

- ontwikkeling uit de euro, maar binnen de EU blijven, kan een optie zijn. Met als reden dat de spelregels niet worden niet nageleefd.

- in elk verdrag zou een no-go-punt opgenomen moeten zijn.

- nadelen uit de EU: handelsstraffen, hoge boetes

- voordeel binnen de EU blijven: samenwerking is goed voor de NLse economie.

- gezamenlijke schulden zijn gevaarlijk voor eurozonelanden, ook NL.

- nu is het debat: of je gaat all the way, of je wil Nexit. Nog een derde mogelijkheid:

Een flexibele eu.

- de staten blijven souverein.

- EU wordt projectmanager.

- vetorecht prima, maar laat projecten doorgaan met landen die wel willen financieren.

- inclusief een opt-out voor de euro.

De ECB krijgt meer en meer een ideëel karakter. De ECB zou alleen prijsstijgingen moeten stabiliseren, maar gaat nu ook bijdragen aan klimaatveranderingen, energietransitie, biodiversiteit. War is de grens? Komt er ook een defensiebeleid bijv.? Het schiet door, ten koste van de staten.

Binnen de EU blijven kan, maar:

- wel strikte handhaving 0,5% staatsschulden lidstaten.

- overheden zijn geen wereldverbeteraars, maar moeten schulden verminderen. Dus zullen ze keuzes moeten maken. Doen dat nu niet.

- ECB moet niet te vroeg stoppen met renteverhogingen. Discussie is al ontstaan over een hogere inflatiedoelstelling: 3% ipv huidige 2%.

- ook rekening houden met supply chain effecten, deze zijn van invloed op prijzen en inflatie.

Het is een verslag geworden, ik had zelf geen mogelijkheid gehad voor de rondvraag.

Mijn conclusie:

Rutte en Kaag hebben wat te doen. Ze zullen zich toch echt eindelijk eens een keer moeten buigen over de financiële en politieke toekomst van NL. Kortom, gaan regeren!

Dit was uw correspondent uit Zwolle, terug naar de studio in Arnhem.