Terwijl de schuldencrisis en de monetaire onzekerheid in de EU wederom oplaaien, blijft de vraag of de euro eigenlijk wel een levensvatbare munt is altijd onaangeroerd door politiek en media. Discussie over de (on)wenselijkheid van een Nexit is al helemaal onmogelijk. Gevolg van het onbespreekbaar maken van dit soort voor veel mensen belangrijke vragen, is dat het extreem polariserende onderwerpen worden. Terwijl er zo veel volwassen, democratisch debat over gevoerd zou kunnen worden over smeltende pensioenen, eeuwige afdrachten aan Zuid-Europese banken of de kosten van een megalomane klimaattransitie.

Wil je daar debat over, dan moet je naar een kleine schuilkerk in Amersfoort, waar op 8 december een Nexit Denktank Event georganiseerd wordt door Rutger van den Noort. Met keurige sprekers als RUG-professor Laurens Sloot en voormalig DNB-bestuurder professor Lex Hoogduin, hierboven te zien in een recent interview met Wynia's Week. Zij zullen spreken en gaan met elkaar & publiek in debat.

Toen we de aankondiging zagen en even contact zochten met Rutger over de vraag of een en ander toevallig live gestreamd wordt, zodat we dat kunnen doorprikken op de publieke internetzender GeenStijl (ja dat kan en dat gaan we dus ook doen op 8 december), bood hij spontaan korting op kaartjes aan voor reaguurders. De debatavond kost maar een tientje, maar met de code gEUnstijl schaf je alvast 25% van die euro's af. Fideel.