Die eerste voorbeelden zijn voorbeelden van discriminatie, geen privacy inbreuk. D'r is geen schending van privacy als je buurman belt dat je 5x per week kindjes ontvangt, hoogstens laster als blijkt dat je bijles geeft.

Er is niks mis met controleren op wapens in een stad/gebied met veel steek incidenten mits dit werkelijk willekeurig gebeurd(ipv ethnisch profilerend), het plaatsen van beveiligingscamera's(mits privé camera's niet de openbare weg filmen en openbare camera's niet privéerf filmen), tegen het controleren van het lesmateriaal van scholen of meldmisdaad anoniemlijnen, mits daar iedereen gelijk wordt behandeld ipv op basis van kleur, religie.

Echter mijn financiële gegevens zijn MIJN gegevens, daar heb jij als potentiele geldschieter niets mee te maken. Als je niet kan controleren of ik betrouwbaar ben en mijn schulden kan terug betalen, dan leen je me toch niet of tegen een hogere rente? Dan heb ik tenminste de KEUZE om mijn schulden data met je te delen om te bewijzen dat ik betrouwbaar ben.

Want jij bent misschien betrouwbaar, maar wat als ik diep in de schulden zit en die gegevens komen via via bij wat criminelen terecht die gegevens gebruiken om mij af te persen? DAT is waar privacy voor dient.