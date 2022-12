Een belangrijk nadeel: De Russische bevolking wordt eigenlijk murw gebeukt. Men heeft het aan Russische kant maar wat graag over het Westen en eenzijdig nieuws, bladiblaski. Terwijl men in werkelijkheid in het Kremlin zelf, nog altijd kampioen misinformatie/desinformatie/nepnieuws verspreider is.

Dit PR kanaal op de Russische TV, betreft hier één uiting van. Alles om beeldvorming in de geesten van de Russen te vormen, om hen achter dit gewapende conflict te krijgen - En hiermee uiteindelijk steun te vergaren voor de invasie in Oekraïne.

Het is misschien nog wat vroeg, echter het zou mooi zijn als de Russen doen wat de USSR ook deed - Over grote lijnen, vreedzaam handelen in Oost-Europa. De Koude Oorlog, werd nooit heet.

Uiteindelijk zijn we één planeet waarop we het samen moeten doen, en die we als het goed is als één mensheid, beter achter willen laten dan we hem vonden, gericht op toekomstige generaties.

De kracht van nucleaire fissie is te groot, om roekeloos mee te dreigen.