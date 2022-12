@de IJsman | 05-12-22 | 13:52: Het is u misschien nog niet opgevallen maar het geboortecijfer in Nederland onder de oorspronkelijke bevolking is al een jaar of 40 te laag. Daarom vergrijsd Nederland heel snel.

Om dat op te vangen hebben VVD/CDA/D66 en andere grote denkers besloten om dan maar meer mensen naar Nederland te halen. Die ook ouder worden en zo bijdragen aan een nog langer durende vergrijzing van veel meer mensen. Die ook nog eens nergens meer kunnen wonen. Er is maar 1 manier om vergrijzing effectief tegen te gaan en dat is voldoende natuurlijke aanwas van de bevolking van een land.

Of denkt u dat als hier kinderdagopvang onbereikbaar is voor veel mensen dat het aantal inwoners van Nederland niet stijgt. Me dunkt dat u daarin wel heel erg in het ongelijk bent gesteld. Dus om alles betaalbaar te houden in Nederland en Nederland leefbaar te houden moet u eens verder denken dan gelul en kijken wat echt nodig is.