Of het Twitteraccount van Vera Bergkamp (D66) is gehackt of de Tweede Kamervoorzitter is gek geworden. Zaterdag verscheen een tweet met de tekst “I love you. You're probably thinking “you don't even know me”. But if people can hate for no reason, I can love.”

Het groene wezentje met de malle oren en de aftandse winterjas is een karakter uit de Star Wars-franchise (geen idee hoe en wat want schrijver dezes is een Trekkie) maar de quote heeft daar niets mee van doen. Een snelle zoekslag leert namelijk dat deze afkomstig is van tiny buddha.com.

Die website – meer dan 650.000 volgers op dat dekselse Twitter - is naar eigen zeggen een ontmoetingsplek voor ‘zelfhulp, gezondheid, welzijn, mindfulness en inspirerende wijsheid’. In 2009 opgericht door Lori Deschene die tien jaar worstelde met boulimia, depressie en zelfhaat als gevolg van trauma’s uit haar jeugd en pesterijen. Een webshop biedt dan logischerwijze troost.

Of deze zweefteverij Bergkamp gaat helpen is nog maar de vraag. De Volkskrant die ongenadig blijft graven in het Khadija Arib-dossier publiceerde enkele dagen terug een inzichtelijke reconstructie over de affaire. Het gaat niet zo zeer om ‘grensoverschrijdend gedrag’ van Arib maar om een machtsstrijd tussen hoge ambtenaren en de oud-Kamervoorzitter en vermoedelijk ook de huidige.

"De klachten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag lijken evenwel niet herkend te worden door de bronnen van de Volkskrant en ook niet door de collega’s om hen heen. In hun beleving heeft vooral de voormalige ambtelijke leiding een probleem met Arib", valt te lezen. Als dat zo is, heeft Bergkamp een grove inschattingsfout gemaakt met het desavoueren van Arib.

Ondertussen blijft Bergkamp maar aanrotzooien, bleek ook afgelopen week weer. Daar helpen plaatjes en versjes die thuishoren in een poëziealbum geen moedertjelief aan.

Gelukkig heeft Lori Deschene een goede tip voor de getormenteerde Kamervoorzitter: