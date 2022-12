Katie Melua zal niemand categoriseren als jazz-zangeres, denk ik. Is ze ook niet. Katie Melua is een popzangeres, weliswaar een hele goede met een mooie stem, vandaar dat ze ook zo succesvol is.

Waarom zit ze vanavond dan toch in mijn jazzrubriekje? Dat komt door het volgende. Het moet 12 of misschien wel 14 jaar geleden zijn geweest dat ik ’s middags ergens in het Westland terugreed naar school in Den Haag, na een stagebezoek. Dat kan heel goed de Stena Line in Hoek van Holland geweest zijn, waar we elk jaar wel stagiaires hadden, of camping/bungalowpark Vlugtenburg, of een reisbureau, of hotel, etc. In ieder geval, ik had de autoradio aan, waar opeens een liedje voorbijkwam dat ik harder zette, en ik dacht: jeetje, dit klinkt goed, zeg.

Werd na afloop door de dj gezegd dat het Katie Melua was, waarvan ik op dat moment nog nooit gehoord had. Ben later wel andere liedjes van haar gaan beluisteren, en hoewel, wat ik zei, dat op zich mooie liedjes zijn, zijn die toch niet helemaal ‘’mijn ding’’.

Maar deze vind ik nog steeds prachtig. Ik denk niet dat het pure jazz is, maar het heeft vind ik zeker een ‘’jazzy feel’’, goed, relaxed, ‘’laid back’’ gespeeld. De meeste mensen zullen het wel kennen. Evengoed, enjoy.

www.youtube.com/watch?v=BXVqFG5rz5k