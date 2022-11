Simpel topic gaat zo: volstrekt onschuldige keurige belastingbetalende burger van Leiden zegt er iets van als hij TUIG bezig ziet. In een berucht Leidsch-gebied waar TUIG dag en nacht TUIG-dingen doet zonder dat de gemeente er tegen optreedt. Het TUIG (dakloze die afkomstig is uit Angola, verder te noemen: Erikvander-burger) slaat de keurige burger van Leiden met één ervaren vechtsportslag volkomen kapot. Oogkas verbijzeld, oog kapot, kaak ontzet, breuken, kneuzingen, burger uit Leiden bewusteloos. Erikvander-burger wordt opgepakt. Op politiebureau blijkt Erikvander-burger dakloos en waslijst aan TUIG-delicten te hebben. Is bekend bij politie als 'Alexandre met de losse handen'. Politie geeft geen fuck, stuurt Erikvander-burger weer vrij straat op. Rechtszaak: Erikvander-burger zegt 'sorry, was niet zo bedoeld'. OM eist dingen. Rechter (V, D66) geeft geen fuck. Want 'dader heeft net huurwoning', en veel kinderen bij verschillende vrouwen en heeft zoveelste vrouw zwanger gemaakt. Daarom is gevangenisstraf veel erger dan iemand zijn neus, oog, oogkas en elk gevoel van veiligheid en vertrouwen te vernietigen. Erikvander-burger krijgt laf voorwaardelijk fopstrafje. Erikvander-burger loopt reeds vrij rond (LET OP: NIET AANSPREKEN!) in Leidsch gebied waar 24/7 TUIG rondloopt, maar waarvan gemeente zegt: 'Huh? Gebied met tuig? Geen idee waarover dit gaat!'. Slachtoffer krijgt, uiteraard, levenslang. Dit is misschien allemaal al te erg voor woorden (en doodnormaal in NL), écht heel erg is de uitspraak die de misdadigersknuffelaar van dienst deed. Lees maar verder:

"De letselschadeadvocaat van de onschuldige burger uit Leiden eist ruim 20.000 euro schadevergoeding, een bedrag dat de raadsman van de Erikvander-burger overtrokken acht. „Een gebroken neus en een verbrijzelde oogkas hoeven niet te betekenen dat je twee maanden niet kan werken”, zo houdt hij de rechter voor."

Waarna op de Geenstijl-burelen, bij de Publieke Opinie, in de huiskamers van Telegraaf-lezers en bij eigenlijk vrijwel iedereen, op strafrechtadvocaten en al die overige slippendragers van het kwaad na, een onthutst '''geroezemoes''' opstijgt...