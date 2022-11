Ik heb altijd het gevoel dat ik iets mis in deze zaak. Natuurlijk, we weten niet of die uithuisplaatsingen terecht zijn of niet, mede omdat het om gevoelige informatie gaat. Maar je kunt wel een inschatting maken. De vraag is: is het waarschijnlijker dat de overheid onterecht ruim 2000 kinderen uit huis haalt, dat allerlei maatschappelijk werkers en kinderrechters meewerkten aan deze illegale ontvoering en allemaal netjes hun mond houden, dat dit allemaal om de een of andere reden slechts tot marginale ophef leidt in plaats van tot een ongekend internationaal schandaal, dat de benadeelde ouders om de een of andere reden niet massaal in opstand komen en zich verenigen etc.? Of is het waarschijnlijker dat er wel degelijk iets aan de hand was in die gezinnen?

Mis ik iets? Ik kan me gewoon slecht voorstellen dat een maatschappelijk werker die een dossier bijhoudt over een gezin tegen de ouders zegt: het gezin draait goed, het huis is sober ingericht maar verder netjes en schoon, de kinderen krijgen ontbijt, gaan op tijd naar school, dragen goedkope maar nette kleren, enz enz. Maar u heeft een schuld bij de belasting dus nemen we uw kinderen mee.

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat sommige ouders die het gezin maar net draaiend konden houden juist door de klap van die toeslagenaffaire over het randje zijn gegaan en bijvoorbeeld daardoor zijn gaan drinken of iets anders. Dan is de overheid wel mede schuldig en dat is al erg genoeg, maar dan nog is van ontvoeren geen sprake.