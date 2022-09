Hallo Franc Weerwind. Doe eens iets aan die TIEN-DUI-ZEN-DEN kinderen die in Nederland zijn weggehaald bij hun ouders door de ontiegelijke prutsers in de jeugdzorg. Dat zeggen wij al een tijdje, maar nu zegt een officieel onderzoek in opdracht van het ministerie het ook.

""Het is overduidelijk dat de jeugdbescherming onvoldoende kwaliteit kan garanderen. Dat roept de vraag op: is het nog wel legitiem als de overheid ingrijpt in het gezinsleven?", zegt Bruning. "De overheid moet deze kwetsbare kinderen beschermen. Maar dat ingrijpen levert nu soms meer schade op, dan dat het bescherming brengt.""

Laat dit even tot u doordringen. Kinderen in een kwetsbare positie worden door de overheid ontvoerd en dat levert dan nog meer schade op. "De problemen komen onder meer door het gebrek aan opvangplaatsen, het tekort aan jeugdbeschermers en door de wachtlijsten voor specialistische hulp." Deze problemen zijn al lang bij alle betrokkenen bekend, maar die gingen alsnog gewoon door met het uit huis plaatsen van TIEN-DUI-ZEN-DEN kinderen (onder meer door slecht gelezen richtlijnen). Morgen (of vanavond al) is er waarschijnlijk weer een of andere jeugdrechter op televisie die gaat vertellen hoe verschrikkelijk ze het allemaal vindt en dat dit toch echt niet de bedoeling was en dat we in dit debat behoefte hebben aan nuance. Wacht even. We citeren gewoon nog een keer.

Kinderen in een kwetsbare positie worden door de overheid ontvoerd en dat levert dan nog meer schade op.

Hoe dan.

Gaaf land