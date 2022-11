Ik begin deze discussie wel een beetje zat te worden. Vroeger werkten vrouwen niet.

Nu werken vrouwen (gelukkig) en is dat ook vaak nodig om samen een huis te kopen. Kinderen daar zorg je voor of je moet de zorg uitbesteden, of papa dat doet of mama of je betaalt de opvang... een gezin kijkt hoe het het best verdeeld kan worden. Kinderen moeten opgevoed of uitbesteed worden.

Pak eens alle prinsesjes aan die helemaal niet werken ipv steeds spugen op vrouwen die 3 of 4 dagen werken en daarnaast de taken thuis of mantelzorg doen. (Andersom kan ook, dat de man deeltijd werkt).