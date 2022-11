Vladimir Makei was sinds 2012 Lukashenko's minister van Buitenlandse Zaken. Daags na de volstrekt mislukte CSTO-top te Armenië waarin Lukashenko zichtbaar van de leg was, is Vladimir Makei "plotseling" overleden. Het Kremlin zegt: "We are shocked by the reports of the death of the Head of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus Vladimir Makei. Official condolences will be published soon." We zullen Vladimir Makei herinneren als een man die voorafgaand aan de presidentsverkiezingen en de daaropvolgende massale antiregeringsprotesten in 2020 kritiek uitte op Rusland en poogde de relaties met het Westen te verbeteren, maar na het begin van de demonstraties van standpunt wisselde en het Westen de schuld gaf van de onrust.