Weet je wat? We regelen een vloot cruisschepen die de de meute mekkerende en op geld beluste nazaten van de echte slaven terug varen naar Afrika...

Zeggen hard sorry en wensen ze veel sterkte met het heropbouwen van hun leven in land van oorspronkelijke verreverreverre voorouder.

Dit onder het adagium 'zachte heelmeesters maken stinkende wonden'

Wat een gelul allemaal..

Mij vader, tantes en grootouders zaten op Java in een interneringskamp en hebben er vreselijke dingen moeten ondergaan door de Jap.

Het is werkelijk nooit in me opgenomen om persoonlijk excuses te eisen, laat staan smartengeld.

Neen, in tegendeel..... het is namelijk VERLEDEN tijd en ik reken het de na-oorlogse generatie Japanners niet aan wat er onder leiding van de Keizer is aangericht.

Hetzelfde geldt voor de Duitsers.

Get alive and move on.....