Het bestaat. Een sport nog edeler dan het heilige darts, waarin moderne gladiatoren met bijnamen als 'Aubergenius' en 'MVG' de dubbeltjes moeten gooien, maar ook de tripletjes, waarna Roland Scholten en Co Stompé met subtiele kraagsponsoring van 123Tonzonradiatorfolie.nl uitleggen dat het deze keer toch echt aan de tripletjes lag (want als je die niet gooit, kom je niet op de dubbeltjes). HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP MUISKLIKKEN. Een soort International Track & Field voor krijgers. Of een soort Winter Challenge zonder dat u met schaatsen uit de bocht vloog (podiumklanten waren trouwens altijd dezelfde, namelijk deze lui). Enfin, muisklikken dus, en dan niet per se muisklikken dat het een functie heeft, zo van: hoe kom ik zo snel mogelijk uit verloren positie in Windows terug bij het startscherm. Nee, gewoon hengsten op de knop, tong uit de bek, slijm op het toetsenbord en gaan met die dikke vette banaan. Nederlands kampioen klikjes op de muis geven: Robin Exoo uit Ede. 207 klikjes in 15 seconden. Totale kampioen. Simpel? Oordeel zelf & post je highscore hieronder!

Deze man wint in ieder geval niet