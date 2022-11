Dat verwacht u niet: op de dag dat de rechtbank in Utrecht de zaak behandelt over het wel of niet mogen beschieten van wolven met een paintballgeweer op Nationaal Park De Hoge Veluwe verschijnt een video van aandoenlijke wolvenwelpjes online. Op de dag dat de provincie Gelderland beslist dat het natuurpark de roedel wolven niet mag vangen of doden, laat Zoogdiervereniging zien hoe lief die kleine wolfjes kunnen zijn en hoe schattig ze met elkaar spelen. Wat extreem toevallig dat de beelden die al in augustus zijn opgenomen nu pas naar buiten komen. De video is al die tijd bewaard "om de welpjes te beschermen" en net nu de rechtbank moet oordelen over het aanpakken van de wolven is die bescherming niet meer nodig en verschijnt het filmpje online. Wat vreselijk toevallig!