De politie heeft profvoetballer Mohamed Ihattaren gearresteerd wegens bedreiging. Dat meldt de T. Het ging al een tijdje niet zo lekker met de speler, die eerder mislukte bij PSV, mislukte bij Juventus, mislukte bij Ajax en mislukte bij het behouden van zijn Porsche. Toch een aardig rijtje voor een speler van slechts 20 jaar, die eerder in het nieuws kwam omdat hij zelf bedreigd zou worden. "Het is op dit moment niet bekend wie Ihattaren bedreigd zou hebben en waarom. De politie gaat de aangifte van een slachtoffer de komende dagen onderzoeken. Het is onduidelijk of Ihattaren tijdens het onderzoek in de cel moet blijven. Bronnen achten dat wel aannemelijk." Het is nog niet bekend of het Ihattaren door de FIFA is toegestaan een speciale armband in de gevangenis te dragen.

More like draaideurcrimineel