Ik moet aan al die professionele keukens denken waar al die chefs een Gordon Ramsay als rolmodel zien. If you can't stand the heath get out of the kitchen, zou je kunnen denken. Maar deze Matthijs beerput is allemaal met belastinggeld betaald aan de omroep die met de rode vlag; Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs. Dus bijna 100 haar na oprichting "Jammer voor de arbeiders" die uit armoede alleen als zzp-er aan het werk kunnen en uitgekafferd worden door een salon socialist die miljoenen binnen harkt met zijn tirannieke karakter. Vara bazen hebben al die tijd weg gekeken, want kip met gouden eieren ofzo. Die bezem moet zo hard door al die staatsomroepen. Lijkt me ook stug dat dit het dan was. Er zijn nog veel meer mistanden in medialand.