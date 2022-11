@letopuwzaak 18:02

Ik ken de zaak niet, maar dat lijkt, op de berichtgeving afgaande, wel zo te zijn en als dat zo is, is dat ook zeker verwijtbaar en strafbaar.

Maar het is niet zo, dat hier niets aan vooraf gaat. Er is een omgeving gecreëerd waarin dit makkelijker lijkt te gebeuren. Hiermee praat je dit soort ontsporingen - als daar in dit geval sprake van is - niet goed, maar daar mag ook best eens de aandacht op worden gericht.