Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van de bekende twitteraar (en acteur, blijkbaar, red.) Thijs Römer. Dat meldt een woordvoerder van het parket aan RTL Boulevard. "Bronnen melden aan RTL Boulevard en De Telegraaf dat er minimaal drie aangiften van zedenmisdrijven door jonge slachtoffers liggen. Het zou gaan om jonge vrouwen die de acteur beschuldigen van onder meer sextortion, ofwel online seksueel misbruik." Het is niet bekend of een van de drie vrouwen het meisje is dat eerder op twitter Römer beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Thijs Römer is de neef van Paul Römer (weghalen, irrelevant, red.). "Het Openbaar Ministerie geeft aan niets te willen zeggen over het verloop van lopende onderzoeken, noch kan he bevestigen of Thijs verdachte is en of de eerdere beschuldiging een aparte zaak vormt. Het lijkt erop dat justitie nog niet heeft besloten of Thijs daadwerkelijk wordt vervolgd. Thijs zou reeds door de zedenpolitie zijn verhoord. Volgens bronnen zou een van de vermeende slachtoffers er zo slecht aan toe zijn dat zij is opgenomen in een instelling. "

Reactie Nena