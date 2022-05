De meeste recente golf #MeToo is van The Voice beland bij The Arse en onderweg daarheen werd het weer steeds moeilijker te verteren. Ene Nena (bio: (𝙼𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕) 𝚑𝚎𝚊𝚕𝚝𝚑 🥀 𝚂𝚑𝚎 𝚝𝚞𝚛𝚗𝚎𝚍 𝚑𝚎𝚛 𝚌𝚊𝚗’𝚝 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚌𝚊𝚗’𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚎𝚛 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚜 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚙𝚕𝚊𝚗𝚜) heeft maandagavond op Twitter hele expliciete beschuldigingen geuit aan het adres van Thijs Römer - bekend van het zijn van de ex van Katja Schuurman - over vermeend grensoverschrijdend gedrag in 2016, toen zij 14 was. Het verhaal over The Voice duurde een jaar om te maken, het gevolg is desondanks dat BN'ers (zelfs de matige) nu vissen in een ton zijn en iedere tweet een potentiële staaf dynamiet. In dit geval wordt het principe van het publiekelijk schandpalen tot het uiterste getest: het meisje trekt uiteraard meteen verslaggevers met vragen maar komt ook emotioneel instabiel en verbaal bijterig over - die heeft geen media-hausse nodig, die moet eens rustig met iemand praten. Te laat. Römer heeft in ieder geval een aantal publieke interacties met haar gehad, waarvan dit en dat de meest opvallende zijn in de gegeven context. En dat moet ie dus via een Insta-post op Twitter publiekelijk verantwoorden aan zijn aanklaagster, zodat de media er goed bij kunnen. Want een aangifte bij de politie blijft toch maar liggen en is ook maar zo anoniem, nietwaar? Enfin nu weer Maxim Februari lezen.

