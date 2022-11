Dames en heren, jongens en meisjes, we moeten het hebben over bananenbrood. Bananenbrood is niet alleen heel lekker, het zit ook bomvol vezels, mineralen en koolhydraten en is daarmee ideaal als ontbijt, lunch of tussendoortje. Maar ondertussen zijn jongeren zo druk met het bakken van bananenbrood, dat ze geen tijd meer overhouden voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en het maken van (noodzakelijke) overuren. Kijk maar eens op Instagram, daar staan bijna 40.000 berichten over bananenbrood. Dat kan zo niet langer, vindt Volkskrantlezeres Constance Scholten te Voorburg. Want bij wie komt dat allemaal op het bordje (het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en de overuren, niet het bananenbrood, red.) terecht? Bij de ouderen natuurlijk! Met ieder plakje bananenbrood dat een millennial in zijn mond stopt sterft een bejaarde met een zieke partner en een baan van 70 uur in de week die op zijn of haar blote knietjes de kantine van de kinderboerderij aan het schrobben is. Dit land gaat kapot aan al die ouderen die zo hard werken om zes keer per jaar op Volkskrant vliegvakantie te gaan, terwijl jongeren zich volproppen met lekkere en voedzame baksels. Boycot bananenbrood NU!

